“Ülkemiz, Günsel Ailesi ile iftihar ediyor”

Başbakan Üstel, “Günsel Ailesi, adım attığı her sektörde, ortaya koyduğu her projede ülkemizin iftihar edeceği sonuçlar elde etmiştir” dedi





Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Bugün Gazimağusa’da, güçlü altyapısı ve olanakları ile 500 öğrencimize hizmet edecek, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının üçüncüsünü teslim alıyoruz. Teslim aldığımız okullar, artan nüfusa bağlı olarak çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Günsel Ailesi, adım attığı her sektörde, ortaya koyduğu her projede ülkemizin iftihar edeceği sonuçlar elde etmiştir. Çocuklarımızın daha güzel bir eğitim alabilmesi için inşa ettikleri bu ilkokulları da birer birer devletimize bağışlamaya devam ediyorlar. Günsel Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Üstel, “Yakın Doğu Oluşumu; üniversiteleriyle, hastaneleriyle ve pek çok alanda yaptıkları yatırımlarla ülkemizin önemli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugüne kadar yaptıklarıyla ülkemizin gururu haline gelmişken şimdi de otomotiv sektöründe, ülkemizi dünya ile buluşturmaya hazırlanıyorlar. Seri üretime gün sayan GÜNSEL ile bizi heyecanlandırmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde GÜNSEL üretim tesislerini ziyaret edeceğini de belirten Başbakan Üstel, seri üretim için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi anlamda yaşadığı ambargo ve baskılara da değinen Başbakan Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak korkmadan, yılmadan, çalışıp üreterek ülkemizi ve benliğimizi dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

