“Dr. Suat Günsel, ülkemiz için dev adımlar attı”

Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Suat Günsel, vizyonu ve dünya görüşünün merkezine KKTC’yi alarak ülkemiz için dev adımlar atmıştır. Attığı her adımı da başarı ile sonuçlandırmış ve KKTC’nin geldiği noktada katkısı büyüktür”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’daki açılışında yaptığı konuşmada “Dr. Suat Günsel, vizyonu ve dünya görüşünün merkezine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alarak ülkemiz için dev adımlar atmıştır. Attığı her adımı da başarı ile sonuçlandırmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geldiği noktada katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta GÜNSEL Üretim Tesislerine yaptığı ziyarete de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekleştirdiğim ziyarette Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den yerli otomobilimiz GÜNSEL’in son durumu hakkında gurur veren bilgiler aldım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, dünyaya bizde varız dediğimiz için mutlu oldum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, pek çok noktada olduğu gibi eğitim alanında da markalaşmıştır. Bu sene açıklanan YKS sonuçlarına, ülkemizi tercih eden öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40’ın üzerinde arttı. Yakın Doğu Üniversitesi ise bir kez daha ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Dünyada yaşanan tüm, ekonomik ve politik olumsuzluklara rağmen eğitim sektöründe yine tüm hızımızla yol almaya devam ediyoruz. Bu tablo geleceğe dair umut veriyor” dedi.



