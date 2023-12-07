“Ülkede açlık ve işsizlik yok”

İşverenler Sendikası Asbaşkanı Metin Arhun: “Açlık var bu ülkede diyorlar. Bu ülkede açlık yok. Bu ülkede işsizlik de yoktur. Biz rahat bir ülkeyiz. Ne işsizlik var ne açlık var. Maaşını beğenmeyen Kıbrıslı Türkler, Avrupa’da çalışabilir”

Asgari ücret masasında işveren kesimini temsil eden İşverenler Sendikası Asbaşkanı Metin Arhun, BRT’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Arhun, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranına işaret ederek, “Vereceksen kamuya ver. Burada konuştuğumuz özel sektör” dedi.

Asgari ücretin tartışılmasını doğru bulmadıklarını belirten Arhun, bu tartışmaların iş yerlerinde huzursuzluk çıkartmasından ve piyasadaki fiyat dengelerini alt üst etmesinden şikayet etti.

Emekçilerin asgari ücret gündeme geldiğinde huzursuzluk olması konusuna açıklık getiren Arhun şu ifadeleri kullandı; “Çalışanlar kendi durumuna bakıyor, maaşlarını gözden geçiriyor; az buluyor. ‘Filanca şirket daha fazla maaş teklif ediyor’ diyor. Bunu işverenine açıyor; ‘benim maaşım düşük kaldı artıralım’ diyor. Yani böyle gereksiz tartışmalar yaşanıyor.”

“MAAŞLARA GELEN ARTIŞ, PİYASAYA DA YANSIYACAK”

Yüzde 30-50 arasında bir artış konuşulduğunu söyleyen Arhun, bunun işverene maliyetinden bahsederken bunun külfetinin piyasaya yansıyacağının da altını çizdi.

Piyasada fiyat denetimi yapılmasının mantıklı yanının olmadığını ifade eden Arhun, “serbest piyasa ekonomisinde neyi denetleyeceksiniz?” Bir market malını peşin alıyor 3 liraya, bir market vadeli alıyor 5 liraya. Bunun dengelemesi yoktur. Denetime çıkıyoruz diyor devlet ama kimi kandırıyorlar yani?” diye konuştu.

“MAAŞINI BEĞENMEYEN KIBRISLI TÜRKLER AVRUPA’DA ÇALIŞABİLİR”

İşverenler Sendikası Asbaşkanı Metin Arhun, KKTC’de işsizlik sorunu yaşanmadığını söyledi. Arhun, asgari ücretten rahatsız olan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğunu, Avrupa’ya gidip çalışabileceklerini söyledi.

Arhun, “İşgücü bizde hareketli. Kıbrıs pasaportu olanlar için konuşuyorum; beğenmiyorsa aldığı ücreti, Avrupa’ya gidip çalışabilir” ifadelerini kullandı.

“BİR HANEYE BİR ASGARİ ÜCRET GİRSE YETER, İKİ ASGARİ ÜCRET GİRSE ZATEN SIKINTI YOK”

Arhun, ülkedeki işsizlik oranının yüzde 6, Türkiye’de bu rakamın yüzde 10 olduğunu belirterek, “Demek ki KKTC’de işsizlik sorunu yoktur” dedi.

Ülkede açlık ve işsizliğin olmadığını, “var” diyenlerin propaganda yaptığını ileri süren Arhun, açlık sınırı rakamının da 16 bin TL olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

“Açlık var bu ülkede diyorlar. Bu ülkede açlık yok. Açlık sınırı 16 bin TL çıktı. Bugünkü asgari ücret bile girse eve, açlık sınırına yakın bir asgari ücret. 2 maaş girse açlık sınırı zaten yok. O Yüzden bunun propagandasını yapmaya gerek yok. Bu ülkede açlık yoktur. Bu ülkede işsizlik de yoktur. Biz rahat bir ülkeyiz. Ne işsizlik var ne açlık var. Biz refah içinde yaşamak istiyoruz. Herkes iyi yerlere gidip yiyip içmek istiyor. Bunun asgari ücretle alakası yok.

