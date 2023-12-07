“Enflasyonu işveren yaratıyor”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren kesiminin şimdiden yüzde 50 oranın zammı ürünlerine yansıttığını vurguladı

Asgari ücret masasında işçi kesimini temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşveren kesiminin şimdiden yüzde 50 oranın zammı ürünlerine yansıttığını söyleyen Serdaroğlu, işverenin kendini enflasyon karşısında koruyabildiğini belirtti. Şu anda yapılacak olan artış 6 aylık geçmiş kayıpların giderilmesi adına verilecek bir artış olduğunu ve zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Serdaroğlu; “İşveren enflasyonu kendi elleri ile artırıyor” diye ekledi.

HP oranı yüzde 40, istenen zam oranı yüzde 30

Hayat pahalılığı oranının yüzde 40 olarak açıklanmasına rağmen Asgari Ücret Masası’nda zam için yüzde 30 rakamının konuşulduğu ifade eden Serdaroğlu; “Maliyenin yaptığı hesaplamanın bile yanlış olduğunu söylüyor işverenler. Tüp gaza zam gelir susar elektriğe zam gelir susar çünkü ürünlerine zam yapıyor kendini koruyor. Asgari ücretliyi düşünen var mı; yok” diye konuştu.





