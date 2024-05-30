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"Ülke nüfusu 407 bin"

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"Ülke nüfusu 407 bin"
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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.
Oğuz, hakkında çokça tahmin yapılan nüfus karmaşasına son verdi…
İçişleri Bakanı Oğuz, İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke nüfusunun 407 bin olduğunu söyleyerek, “800 bin diyen bana ispatlayacak… Bu rakamı nasıl buldu?” diye sordu.
Oğuz, nüfus sayımının yetkisinin İstatistik Kurumu’nda olduğunu belirterek, “İstatistik Kurumu ne düşünür bilemiyorum” dedi.
 
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