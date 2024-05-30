DAÜ'lü öğrenciler zamları protesto etti

DAÜ Öğrenci Dayanışması tarafından Pazartesi günü yüzlerce öğrencinin katıldığı 'zamları protesto eylemi'nden sonra rektörlük önünde yaşanan süreci kamuoyuna aktardığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Öğrencilerin açıklaması şöyle:
"Bizler DAÜ öğrencileri olarak pazartesi gerçekleştirdiğimiz eylemimiz de rektöre taleplerimizi sunarak bize kendisinin belirleyeceği bir günde geri dönüş için söz almak istemiştik ancak rektör öğrencisine bir sözü bile çok görmüş ve lafı sürekli dolandırmaktan başka bir şey yapmadığı açıklamasından sonra bizi ortada bırakarak, sırtını dönerek alanı terk etmiştir. Öğrencilerin bir günlük heyecanla eylem yapıp sonrasında taleplerin ve hakkının peşini bıraktığını zanneden rektöre cevabımız; "Biz inatla buradayız, öğrencinin kalem tutmaktan nasırlaşan elleri ensende olacak!"
Bizler ekonomik kriz ve okulun öğrenciyi yüz yüze bıraktığı saymakla bitmeyecek sorun ile uğraşırken rektörün yine yurtdışı gezisinde olması öfkemizi daha da büyütüyor, öğrencileri her gün isyanlar ederken, DAÜ ayağa kalkmışken rektör okulda kalıp sorunlarımız ile ilgilenmek bir yana bu işe bir vekil ataması talebimizi bile önemsememiş ve taleplerimizi ileride değerlendirmek üzere geçiştirici söylemlerle öğrencileri itelemiştir.
DAÜ'nün sorunları bitmiyor demiştik ama bu kadarını biz bile tahmin edemezdik. Sınav haftası gibi önemli bir tarih yaklaşıyorken, pek çok öğrencinin gecesini gündüzüne katacağı kütüphanede tavan çöktü! Geçim derdi yetmiyormuş gibi bakımı yapılmayan eski binalarda canımızın derdine de düşeceğiz artık... DAÜ öğrencisinin artık pes edecek ya da umudunu yitirecek bir şansı kalmadı, inatla mücadele etmek ya da okulu bırakmak arasında seçim yapmak zorundayız ve hiçbirimizde okulu bırakmaya niyetli değiliz. İkinci bir uyarı olarak sorunlarımızın yer aldığı bir liste ve özellikle zamlar konusunun bu hafta içerisinde çözülerek bizlerle kitlesel bir görüşme günü belirlenmesi talebini rektörlüğe verecek aksi takdirde DAÜ öğrenci dayanışması olarak kitlesel eylemlerin devam edeceğini ve bu sorunların Lefkoşa'daki gerekli bakanlıklara da iletileceği uyarısını yapıyoruz!"
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