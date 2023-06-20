“Ülke cazibe merkezi olabilir”

Tatar, Kıbrıs’ın büyük bir dönüşüm geçirmekte olduğuna işaret ederek, eğitim, turizm, sanayi, iletişim ve ulaşımda yaşanan gelişmelerle ülkenin bir cazibe merkezi olabileceği düşüncesinde olduklarını belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapması ve imzalanan ilk belgenin KKTC hakkında olmasının KKTC’ye verilen değerin ve önemin açık bir göstergesi olduğunu söyledi, teşekkür etti.

Yılmaz’ı yıllardır tanıdıklarını, İrsen Küçük kabinesi döneminde birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tatar, su projesinin temellerinin de o yıllarda atıldığını söyledi.

Su Projesi sayesinde adaya kesintisiz şekilde su akmasının bir nimet olduğuna işaret eden Tatar, suyun tarımsal kullanımı için çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Kablo ile elektrik projesinin de yıllardır konuşulan bir proje olduğunu anlatan Tatar, bu projenin hayata geçmesinin de en büyük temennilerinden olduğunu söyledi. Tatar, bu proje sayesinde hem sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyetli enerji sağlanacağını hem de güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerinin de önünün açılacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın büyük bir dönüşüm geçirmekte olduğuna da işaret eden Tatar, siyasi engellere rağmen eğitim, turizm, sanayi, iletişim ve ulaşımda yaşanan gelişmelerle ülkenin bir cazibe merkezi olabileceği düşüncesinde olduklarını belirtti.

KKTC’nin mukayeseli avantajları olduğunu, bu potansiyeli yakalanın en büyük hedefleri olduğunu kaydeden Tatar, egemen eşitlik temelinde yürütülen yeni siyasetin Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

