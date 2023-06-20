“Kıbrıs Türkü dünyaya açılacak”

Cevdet Yılmaz, KKTC’yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerini hızlandıracaklarını söyledi ve ekledi: “Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır”

Cumhurbaşkanı Tatar:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile dün Cumhurbaşkanlığında görüşme yaptı.Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basına açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Yılmaz, geçmişte de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, bu birikimlerle geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini belirtti.Yılmaz, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzmanken, adaya gelerek, Devlet Planlama Örgütü ile çalışmalar yaptığını söyledi.Yılmaz, şöyle devam etti:“Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde olması kapsamında; Kıbrıs Türkü için yapılacak her bir çalışmanın, görev ve sorumluluklarımız arasında artık apayrı bir yeri var. Türkiye ve KKTC işbirliği, geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur ve kardeşlik bağlarımızdan beslenmektedir. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün derdiyle dertlenecek, ihtiyaçlarını milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz.”Yılmaz, önceki gün gelir gelmez Yeni Havalimanı’na ziyaret gerçekleştirdiklerini; buradaki ilerlemeyi ve tıkanıklıkları değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye Ulaştırma Bakanı’nın ve teknik heyetinin de kendisiyle KKTC’ye geldiğini söyledi.Türkiye’nin destekleriyle yapılan bu yeni terminal binasının en kısa zamanda hizmete açılması için gerekli süreçleri KKTC makamlarıyla birlikte yakından takip edeceklerini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yeni havalimanına inmek istediğini belirttiğini anımsatarak, bu doğrultuda kalan hususları hızla tamamlayarak 20 Temmuz’da Erdoğan’ın bu havalimanına inmesi için gereken tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.Tüm projelerin Kıbrıs Türkü’nün istikbali ve refahı için olduğunu belirten Yılmaz, “Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır” ifadelerini kullandıYılmaz, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde de gözlemci statüsü elde etmesinin tanınma yolundaki gidişatın ayak sesleri olduğunu vurguladıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmede Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığını dile getirdi.Kıbrıs’ta çözümün ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyleyen Yılmaz, “Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır” diye konuştu.Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:“Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir. Rum-Yunan ikilisi gibi bu grubun sözcülüğüne soyunan Avrupa Birliği de, Kıbrıs Türk tarafını azınlık olarak görme gafletinde daha fazla ısrar etmemelidir. Bunun karşısında biz, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını hedef olarak belirledik.”Avrupa Birliği’nin, ihtilaflı ülkeleri üye olarak kabul etmeme prensibi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, “Rum kesimine dönük kendi politikasını da çiğneyerek tutarsızlık ortaya koyarak üye yapmıştır” dedi. Yılmaz, AB’yi daha hakkaniyetli bir duruşa davet etti.Yılmaz, KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde de gözlemci statüsü elde etmesinin tanınma yolundaki gidişatın ayak sesleri olduğunu söyledi.“Kabloyla elektrik yeni bir müjde”Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basına açıklama yaptı.Yılmaz'ın ekonomi alanındaki tecrübeleri ve görevlerine Kalkınma Bakanı olarak görevine değinen Tatar, KKTC’nin gelişip kalkınması ve sürdürülebilir ekonomi açısından bunun önemli ve değerli olduğunu söyledi.“Kabloyla elektrik yeni bir müjdedir” diyen Tatar, yıllardan beri güneş enerjisinin önünü açmak, ekonomik gelişmeleri sağlamak, maliyeti uygun, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için elektriğe ihtiyaç olduğunu söyledi.Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi sosyal konut projesi, yeni hastane projesi, alt yapıda duble yolların gündemde olduğunu dile getirdi.