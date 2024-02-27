“Ukrayna halkının öfkesi, onların sanatı haline geldi”

YDÜ düzenlenen “Ukrayna’da Savaşın Kadın Yüzü” semineri ile dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Olesya Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaşta iki yıl geride kaldı. Dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Olesya Drashkaba ise Ukrayna’da yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini bütün dünyada anlatmaya devam ediyor.

Amerikan Büyükelçiliği’nin misafiri olarak adada bulunan ünlü Olesya Drashkaba, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Seminerde yaptığı sunumda sanatçı kimliğinin ülkesinde yaşanan gelişmelerden ayrı tutulamayacağını vurgulayan Drashkaba, “Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Elbette, her Ukraynalının hayatı gibi benim hayatım ve yaratıcı uğraşlarım da Rusya’nın ülkemi işgali ile derinden etkilendi. Yine de Ukrayna’da yaşamaya ve çalışmaya devam ediyorum ve bundan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Ukrayna halkının öfkesinin, kendileri için sanat haline geldiğini belirten Drashkaba, “Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan, aynı zamanda savunduğumuz değerlere dair empati ve anlayış yaratan, birlikte inşa etmek istediğimiz geleceği resmeden bir dil” dedi.

