KAV ve CENGO-V’den yeşile katkı

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı, Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikti

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) gönüllüleri tarafından 21’inci Orkide Yürüyüşü’nün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikildi.

“Sağlıklı çevre, sağlıklı insan” mesajının verildiği etkinliğe, her yaştan gönüllü katıldı.

KAV ve CENGO-V yetkilileri, etkinliğe ilişin yaptıkları açıklamada, KAV ve CENGO-V vakfı olarak geliştirdikleri iş birliği çerçevesinde adanın doğasına, yeşiline katkı koymak ve insan sağlığına destek olmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda, 28 Nisan Pazar günü yapacakları 21. Orkide Yürüyüşü öncesinde, yürüyüşün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’na 260 adet fidan diktiklerini belirtti.

