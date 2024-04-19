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"Uçan Bisiklet" İstanbul yolcusu

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun “Uçan Bisiklet” oyunu İstanbul'da 38. Çocuk Şenliği'nde sahnelenecek

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"Uçan Bisiklet" İstanbul yolcusu
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçısı Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın daveti üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 38. Çocuk Şenliği'ne katılacak.
Oyun, 22 Nisan Pazartesi saat 12.00 ve 15.00’te Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde küçük tiyatro severlerle buluşacak.
Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek'in rol aldığı oyunda, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşması anlatılıyor.
 
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