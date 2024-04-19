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"Filistinliler infaz edilsin"

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu

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"Filistinliler infaz edilsin"
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ben-Gvir, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" kaydetti.
SAVAŞ KABİNESİ'NİN FESHEDİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI 
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, "Yüzlerce Filistinli sahilde yüzerken görüntülendi. Kuzeyde ise Hizbullah, Savaş Konseyi'nin İran'ın füzelerine karşılık vermediğini gördü ve başını kaldırarak bize, birçok askerin yaralanmasına neden olan tehlikeli bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.
Sınırlı saldırı döneminin kapatılmasını isteyen Ben-Gvir, "Savaş Kabinesi'ni dağıtmanın ve İsrail'in delirdiğini göstermenin zamanı geldi. Maalesef Savaş Kabinesi'nin mevcut politikası devam ettiği sürece mutlak zafer giderek uzaklaşıyor." diye yazdı.
Ben-Gvir'in açıklamalarına Savaş Kabinesi ya da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan henüz bir yorum yapılmadı.
 
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