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Telsim Freezone Yarışması Birincisi Namık Kemal Lisesi’ne ödülleri takdim edildi

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Telsim Freezone Yarışması Birincisi Namık Kemal Lisesi’ne ödülleri takdim edildi
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Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nın “En İyi Orkestra” ödülünü kazanan Namık Kemal Lisesi’ne büyük ödül olan bateri seti teslim edildi.
Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleşen ödül teslimine, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Namık Kemal Lisesi Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu ve yeni emekli olan Okul Müdürü Aliye Sallakoğulları, Sorumlu Müzik Öğretmeni Zühre Canatan ile ödülü kazanan öğrenciler katıldı.
Telsim’den verilen bilgiye göre, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, ödül teslimi sırasında Namık Kemal Lisesi’ni aldıkları başarılardan dolayı tebrik etti. Tanpınar, “Yine çok güzel bir yarışmayı geride bırakırken gençlerimizin başarılarına tanık olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerin yoğun çabasını, çalışmalarını ve yeteneklerini gördükçe iyi ki Telsim olarak bu işe baş koymuşuz diyoruz. Namık Kemal Lisesi bu yıl çok güzel bir performansa imza atarak birçok ödülün sahibi oldu. Bundan dolayı sorumlu müzik öğretmeni Zühre hanımı ve öğrencilerimizi tekrardan tebrik eder, müzik hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
 
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