Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor

Sendikalar saat 10.30’da yeni cezaevi binası önünde basın açıklaması yapacak.
Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada, "Merkezi Cezaevinde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle 08.00-15.30 saatleri arasında cezaevinde grev uygulayacakları" kaydedildi.
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