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İskele’de "Medya Okuma Yazarlığı" konulu seminer düzenlendi

İskele’de ilkokul-ortaokul öğretmen ve velilere yönelik "Medya Okur Yazarlığı" konulu seminer düzenlendi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi himayesinde düzenlenen seminerde konuyla ilgili konuşmayı Gazeteci-Yazar Ömür Kurt yaptı.

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İskele’de "Medya Okuma Yazarlığı" konulu seminer düzenlendi
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu seminerin başında yaptığı konuşmada, belediye olarak gerek eğitime, gerekse fiziki olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çaba harcadıklarını; okullara ulaşım, eksiklerin giderilmesi yönünde de destek verdiklerini ifade etti.
Tuğlu, öğretmenlerin seminer sayesinde çocuklara çok daha güvenilir bilgi sunabileceğine inandığını belirtti. Öğrencilerin edebi ve kültürel gelişimine destek olma amacıyla düzenlenen Seminerde, medya okur yazarlığının, bugün eğitim ve kültür ortamında taşıdığı önem ve kazandıracağı değerler ele alındı.
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