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Üç pozitif vaka daha

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Üç pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduklarını ve temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

29 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1508. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 3. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka 3. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 219.229. Toplam vaka sayısı 927. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 852. Tedavisi devam eden vaka sayısı 70. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 18. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 51. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 1"

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