Güney'de 121 vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 satte yapılan 2 bin 530 test sonucunda 121 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs'taki toplam Covid 19 vaka sayısı 4 bin 51 oldu.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 700 numuneden 50 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 338 numuneden 49'u tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 213 numuneden 9 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.114 numuneden 6 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 165 numuneden 7'si tespit edildi.