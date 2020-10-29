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Güney'de 121 vaka

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Güney'de 121 vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 satte yapılan 2 bin 530 test sonucunda 121 yeni vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'taki toplam Covid 19 vaka sayısı 4 bin 51 oldu.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 700 numuneden 50 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 338 numuneden 49'u tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 213 numuneden 9 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.114 numuneden 6 vaka belirlendi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 165 numuneden 7'si tespit edildi.
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