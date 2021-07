Üç haneli vakalar yolda

Prof. Dr. Hasan Güngör, şu anki vaka sayılarının bir an önce önüne geçilmez ise önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs'ta olduğu gibi bizde de 3 haneli rakamların görüleceğine dikkat çekti





Prof. Dr. Hasan Güngör, ülkemizde her geçen gün artan vaka sayılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu anki vaka sayılarının bir an önce önüne geçilmez ise önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi bizde de 3 haneli rakamların görüleceğine dikkat çekti.

Tedbirin elden bırakıldığını, halkın gevşediğini ve aşılanma oranında da bir düşüş gözlemlendiğini ifade eden Güngör, herkesin bir an önce kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Güngör’ün sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Rakamsal gelişim şöyle: 32, 49, 54, 66. Eminim hepiniz bu rakamların ne olduğunu biliyorsunuz. Son dört gündeki Covid-19 pozitif vaka sayılarımız. Bu gidişle en geç gelecek hafta pazar gün üç haneli rakamlar göreceğiz. Yani günlük 100’ün üzerinde Covid-19 vakası saptanacak. Belli ki tedbiri elden bırakmışız, bellik ki yazın gelmesiyle gevşemişiz Aşı oranımız her gün artmakla birlikte, aşılanma hızımızda da bir düşüş olduğu belirtilmekte. Bu şartlar altında hepimizin kendimize bir çeki düzen vermesi ve aşılarla ilgili sahip olduğumuz tereddütleri bir kenara bırakarak aşımızı yaptırmamız lazım. Aşıların bize ciddi bir koruma sağladığı aşikardır, dünyadaki uygulamalar bunu gösteriyor ve herkesi aşı konusunda teşvik etmemiz gerekmektedir. Aksi halde bu yazı çok kötü geçirme ihtimalimiz var ve gelecek kışa da kötü bir giriş yapma olasılığı git gide yükseliyor. Elimizde bu kadar bol aşı varken herkesin kendini önümüzdeki döneme hazırlaması şart. Artık devlet aşı bulamadı, hastanede yeterli kapasite kalmadı gibi gerekçelerin arkasına sığınmak da mümkün olmayacak !!!”