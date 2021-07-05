En çok arama İngiltere, Türkiye ve Nijerya’ya

Aylık ortalama cep telefonu kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 278 dakika oldu. Ülkeden en çok arama İngiltere, Türkiye, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan’a yapılıyor





Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, internet hızının ve kalitesinin artırılabilmesi için fiber optik altyapısına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bu yöndeki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini anlattı.

Fiber altyapısıyla maliyetlerin de düşüreceğini dile getiren Bürüncük, “Artık mevcut kullanılan altyapılar yetersiz kalıyor. Bugün 3G kullanan tek ülkeyiz diyebilirim” şeklinde konuştu.

BTHK’nın düzenli olarak baz istasyonlarını denetlediğini kaydeden Bürüncük, vatandaştan gelen talepler üzerine de ölçümler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen yıl ilk kez okullarda limit değerleri düşük seviyelere çekerek ölçümler yaptıklarını belirten Bürüncük, denetimlerde ölçülen en yüksek değerlerin dahi limitlerin altında olduğunu dile getirdi.

BTHK raporları hakkında da bilgi veren Bürüncük, akıllı cihaz kullanım oranının son yıllarda giderek arttığını, son 5 yıl içinde yaptığı cihaz kaydının 745 bine yakın olduğunu kaydetti.

Bürüncük, aylık ortalama cep telefonu kullanımının bu yılın ilk çeyreğinde 278 dakika olduğunu, en çok yapılan yurt dışı aramanın İngiltere, Türkiye, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan yönüne olduğunu anlattı.

Yapılan pazar analizleri sonucu, şebeke içi aramalarla şebekeler arası aramalar arasında çok ücret farkı olduğunun görüldüğünü ve bu durumu ortadan kaldırmak için düzenlemeler yapıldığını kaydeden Bürüncük sonlandırma ücretlerini 13 kuruşlardan 4 kuruşlara kadar düşürerek bu farkın azaltıldığını dile getirdi.

Bürüncük, sonlandırma ücretlerinin en acil adım olduğunu ve bu nedenle öncelikle hayata geçirildiğini dile getirerek, “Arama ücretleri konusunda da bir çalışma başlattık. Bu çalışmaların sonunda bir yaptırım kararı olursa bu da gerçekleşecek” dedi.

Öte yandan fiyatlar konusunda hali hazırda işleyen bir kontrol mekanizması olduğunu da dile getiren Bürüncük, verilen lisanslarda ilgili bakanlığa 6 aylık dönemlerde azami fiyatlandırma ücreti belirleme yetkisi verildiğini söyledi.

Bürüncük “Bakanlık dönem dönem bu azami ücretleri yayınlıyor. Operatörler de buna uyuyor. Bunun denetimleri yapılıyor. Kullanılan fiyatlar bakanlığın verdiği azami ücretlere göre belirleniyor” dedi.

Tüketici açısından bakıldığında fiyatlar konusunda bir memnuniyetsizlik olduğunun ortada olduğunu dile getiren Bürüncük, öte yandan yaptıkları analizlerde “En pahalı telefon kullanan ülkeyiz” düşüncesinin doğru olmadığının ortaya çıktığını ifade etti.



Bürüncük konuyla ilgili şunları söyledi:

“2019’da yaptığımız çalışmada Güney’deki 3 operatörle kuzeydeki 2 operatör karşılaştırıldı. İnternet paketleri konusunda vergili ve vergisiz fiyatlara bakıldı. Özellikle vergisiz fiyatlara bakarsak en pahalı hizmeti alan ülke biziz demek doğru olmaz. Tabi bunu alım gücü üzerinden söylemiyorum. Ancak ortada bir maliyet var. Bizdeki maliyetlerle örneğin Türkiye ya da Güney Kıbrıs’taki

Mobil iletişim vergileri konusunda da rapor hazırladıklarını dile getiren Bürüncük, faturalara KDV yanında yüzde 15 hazine payı ve yüzde 35 özel iletişim vergisi yansıdığını anlattı ve şöyle devam etti:

“Fiyatları düşürmek için yapılması gereken şeylerden biri vergi oranlarını güncellemek hatta tek vergi oranına geçmek. Ancak bu yapılırken, bu indirimin tüketici fiyatlarına yansıyacağından emin olmak gerek”

Maliyetleri düşürücü başka adımların da atılması gerektiğini anlatan Bürüncük buna fiber altyapısını örnek gösterdi.

Fiber altyapısının hayata geçmesinin hem maliyetleri düşüreceğini hem de kapasite ve kaliteyi artıracağını belirten Bürüncük, bunun yanında yeni frekans tahsislerinin yapılıp 4,5-5G gibi teknolojilerin kullanılması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Bürüncük tüm bunların tüketiciye yeni teknolojileri daha hızlı kullanma imkanı verirken aynı paraya çok daha iyi hizmet alınmasını sağlayacağını kaydetti.

“Artık mevcut kullanılan altyapılar yetersiz kalıyor. Bugün 3G kullanan tek ülkeyiz diyebilirim” şeklinde konuşan Bürüncük, “4,5-5G ihalelerinin, frekans tahsislerinin yapılması lazım. Bunun içinde fiber altyapılarının yapılması lazım” dedi.

Fiber altyapısı konusunda engelin ne olduğu sorusu üzerine Bürüncük bir süre önce Elektronik Haberleşme Yasasında yapılan değişikliğe işaret etti.

Bu değişiklikle fiber konusunda, milli bir konu olduğu ve Telefon Dairesi’nin himayesinde olması gerektiği gerekçesiyle bir takım kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Bürüncük. fiber altyapının kıt kaynak kategorisi altına alındığını, bu alanda dileyen herkesin çalışmasının engellendiğini anlattı.

Bu bağlamda konuyla ilgili bir ulusal politika oluşturulmasının öngörüldüğünü dile getiren Bürüncük, fiber optik altyapısı için belirli mali imkanlara ve doğru yapılanmalara ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Şu anda konuyla ilgili bir komite oluşturulduğunu ve kendisinin de bu komitede yer aldığını dile getiren Bürüncük, fiber altyapının nasıl olması gerektiği ve 4,5-5G ihalesine nasıl çıkılması gerektiği konusunda bir çalışma yapıldığını ve rapor oluşturulduğunu belirtti.

Pandemi döneminde elektronik haberleşme sektörünün nasıl bir performans gösterdiği sorusu üzerine Bürüncük “Sektör gelirleri 2019’da 489 milyon TL iken 2020’de 514 milyon TL’ye yükseldi. Tabi çok sayıda kapalı şirket de oldu onların internet kullanmadığını da göz önüne alırsak böyle bir dönemde sektörün TL bazında da olsa gelir elde etmesi önemlidir” dedi.

Telefon Dairesi gelirlerinde düzenli bir düşüş görüldüğüne işaret eden Bürüncük, internet servis sağlayıcılarının gelirleri 2019’da 103 milyon TL iken, 2020’de 124 milyon TL’ye çıktığını dile getirdi.

2021 ilk çeyreğinde internet kullanımında bir düşüş görüldüğünü ancak bunun şubat tatili nedeniyle olabileceğini söyleyen Bürüncük, mobil haberleşme verilerinin bu dönemde dalgalı bir seyir izlediğini anlattı.

Akıllı cihaz kullanım oranının son yıllarda giderek arttığını dile getiren Bürüncük, öte yandan pandemi döneminde telefon kayıtlarında ciddi bir düşüş yaşandığını dile getirdi. 2020 ilk iki çeyrekte 43 binlerde olan bu rakamın, 3’üncü çeyrekte 18 binlere, 4’üncü çeyrekte 11 binlere düştüğünü anlatan Bürüncük, bu yılın ilk çeyreğinde ise rakamın 50 bine çıktığını anlattı. Bürüncük ithalatçıların son 5 yıl içinde yaptığı cihaz kaydının 745 bine yakın olduğunu dile getirdi.

2020 ilk çeyrekte bir kere olsun kullanılan İMEİ sayısının 816 bin 964 olduğunu, son çeyrekte aktif abone sayısının 655 bin 758 olduğunu dile getiren Bürüncük, bu rakama elektrik sayacı ve araç takip sistemi gibi sim kart kullanan cihazların da dahil olduğunu vurguladı.

Bürüncük BTHK raporlarından bazı veriler de paylaştı. Buna göre ülkeden en çok arama İngiltere, Türkiye, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan’a yapılıyor.

Aylık ortalama cep telefonu kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 278 dakika oldu. Bu rakam Türkiye’de 557 dakika iken Avrupa’da 234 dakika olarak kayıtlara geçti.

Numara değiştirme sistemiyle 24 bin 756 abone kullandığı operatörü değiştirdi.

Ülkede en çok aranan kısa numaralar, 155 Polis İmdat, 188 Kıb-Tek Arıza ve 112 Ambulans hatları oldu.

