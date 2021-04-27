Üç gece ışık kapatma eylemi yapılıyor

Bu Memleket Bizim Platformu, ‘federasyon temelinde çözüm’ mesajı vermek için bugünden itibaren üç gece 21.30’da ışık kapatma eylemi başlatıyor



Bu Memleket Bizim Platformu, adada federasyon temelinde çözüm isteğini göstermek için bugünden itibaren 3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı.

Platform adında Basın Emekçileri Sendikası tarafından yayımlanan bildiride, “Şu anda ilgili tüm kesimler 5+1 Zirvesi için Cenevre’de bulunmakta. 27 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak olan görüşmelere buradan etki edebilmek ve federasyon talebimiz konusunda farkındalık yaratabilmek için tüm halkımızı 27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde 21:30’da gerçekleştireceğimiz bir dakikalık ışık kapatma eylemine katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “ ‘Federal Birleşik Kıbrıs’ta aydınlık yarınlar için bir dakika karanlık’ eylemi sayesinde bir kez daha Federasyon Yolunda Birlikte Yürüyeceğiz” ifadesine de yer verildi.

