ÇAĞAN ILGAR'LA

KLASİK YOLCULUK

1955 yapımı olan Austin Cambridge A50’yi Mustafa Gültekin Bilin 2010 yılında aldı. Çalıştığı firmanın kullanmak için verdiği ve sonra hibe ettiği Peugeot 304 salon arabayı vererek üstünden para da alarak sahip olmuş. İngiliz yapımı aracın, elden ve 4 ileri vitesi bulunmaktadır. 2010 yılında alındığında oldukça fazla çürükleri vardı, birçok parçası orijinal değildi ve eksik parçaları da vardı.





Mustafa Bilin’in oğlu eksik ve orijinal olmayan parçaları Avustralya’nın bir köyünden bulup getirtti. Aracın tüm çürüklerini kendisi yapan Mustafa Bilin, boyasını ise şimdiki Co-Pilotu marangoz İsmail Şahinsoy’a yaptırdı. Alındığında bordo-siyah olan araç siyah renge boyandı.

Austin Cambridge’i alan Bilin, yıllar sonra yeniden hayatıma klasik girdi diyerek, klasik otomobil sahibi olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu hatırladı. O dönemler de tanıdığı klasikçi Mahmut Sokullu’nun ısrarı ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne üye olarak etkinliklere katılmaya başladı ve klasik otomobillerinin sayısını artırmak zorunda kaldı.



Çünkü iyi bir klasikçiyi bir araba kesmez derdi Mahmut Sokullu ve haklıydı da diyerek mesleği icabı bu tür etkinliklerden uzak kalmaknan çok şey kaybettiğimi gördüm dedi. Kulübümüzün düzenlediği yarışlara ve etkinliklere katılan Bilin, yıllar içinde birçok ödülüm oldu ve bu ödüller evimin müstesna bir yerinde zenginliğim olarak duruyor dedi.

Austin Cambridge ile yarışlara pilot olarak katılan Mustafa Gültekin Bilin, bugüne kadar üç ayrı co-pilot ile yarıştı. Bu co-pilotlar Ahmet Dorukan, Uğur Kıroğlu ve şimdiki co-pilotu İsmail Şahinsoy oldu.

Klasik tutkusunun nasıl başladığını da anlatan 1955 Baf doğumlu Mustafa Bilin; Lefke’de ortaokul sonrası eğitimini Cengiz Topel Sanat Okulu motor bölümünde yaptı.





İkinci ve üçüncü sınıfta hocası ile birlikte atölyede çalıştı. O dönemde okula tamire gelen arabaların servislerinin yanında makinesini açıp-kapadığı arabalar da oldu. Çocukluğundan beri araçların içinde büyüyen Mustafa Gültekin Bilin’in klasik arabalara karşı anlatılmaz bir sevgisi oluştu.

Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün 24.04.2021 Cumartesi günü Girne Antik Liman’da düzenlediği Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi ile sizlerleyiz.



