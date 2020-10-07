Üç bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Üç bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı

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Üç bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı

KKTC’de koronavirüs tespiti için son 24 saatte yapılan 3 bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı.

Pozitif vakanın hava yoluyla gelen bir yolcu olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün tedavisi tamamlanan 8 hastanın ise taburcu edildiğini bildirdi.

Toplam vaka sayısı 779, tedavisi süren hasta sayısı 36 olurken, bir hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

7 Ekim itibarıyla KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 3012,
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1,
Ülke dışından gelen vakalar 1,
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok,
Yerel vaka yok,
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 8,
Bugün kaybedilen vaka yok,
Yapılan toplam test sayısı 182 bin 371,
Toplam vaka sayısı 779,
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 739,
Tedavisi devam eden vaka sayısı 36,
Pandemi merkezindeki hasta sayısı 10,
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 25,
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4,
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1."

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