Akdoğan -Beyarmudu arasında arazi yangını

Mesarya bölgesinin Güney kısmında bulunan Akdoğan ile Beyarmudu arasında kırsal alanda saat 18.00 sırlaarında başlayan yangın büyüyerek devam ediyor.
Akdoğan ile Beyarmudu arasındaki Atmaca bölgesi olarak tabir edilen kırsal alanda muhtemelen anız yakılması sonrasında büyüyen yangının kontrol altına alınması için Akdoğpğan belediye Başkanı Ahmet Latif bölge halkına yardım çağrısında bulundu.
Latif'in çağrısı şöyle:
Değerli Akdoğan Halkı.
Atmaca bölgesinde çıkan yangından dolayı acilen traktör ve benzeri araç gereçlere ihtiyaç bulunmaktadır. Yardım edebilecek acilen bölgeye gitmeleri gerekmektedir... Gerekli duyarlılığı gösterilmesini rica ederim.
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