Üç aylık bebek de yaralı

Haspolat’ta dün saat 14.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aralarında üç aylık bebeğin de bulunduğu toplam beş kişi yaralandı.
Haspolat’ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, 33 yaşındaki Sevim Aydal yönetimindeki GZ 525 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dört yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 45 yaşındaki Saiful İslam Jasim (45) yönetimindeki LK 859 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan; her iki araç sürücüsü ile GZ 525 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Gülcan Bebek Ağrı, 27 yaşındaki Gülcan Reyhanlıoğlu Ağrı ile 3 aylık bebek Şifa Ağrı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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