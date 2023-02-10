Ölü sayısı 20 bine yaklaşıyor

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 96 saatten fazla bir süre geçti. Ölü sayısı 16 bin 546’ya, yaralı sayısı 65 bin 132’ye yükseldi. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı



10 ilde toplam can kaybı 16 bin 546’ya, yaralı sayısı 65 bin 132’ye yükseldi. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı

Depremlerin ardından bölgede bin 400’den fazla artçı deprem meydana geldi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113 bin 201.

Deprem nedeniyle Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Açıklama Milli

Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.10 ilde toplam can kaybı 16 bin 546’ya, yaralı sayısı 65 bin 132’ye yükseldi. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandıDepremlerin ardından bölgede bin 400’den fazla artçı deprem meydana geldi.Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113 bin 201.Deprem nedeniyle Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.