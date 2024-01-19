UBP’nin yeni binasının temeli Nisan’da atılacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, Nisan ayında UBP’nin yeni genel merkez binasının temelinin atılacağını söyledi

UBP Lefkoşa İlçesi İstişare Toplantısı, “6 aylık faaliyet programı, icraatlar ve son siyasi gelişmeler” gündemi ile yapıldı. Toplantı, The Elysium Park’ta, gerçekleştirildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin birlikte olduğunda çok daha güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Üstel, “Lefkoşa’da oluşan birlikteliğin çok güzel bir örneğini yaşıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ve bir önceki Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun kendisine partinin büyüğü olarak Başbakanlık görevini verdiğini hatırlatan Üstel, bayrağı devraldığı günden itibaren hem UBP hem de ülkenin gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. UBP’nin gücünün birliğinden geldiğine işaret eden Başbakan Üstel, “UBP güçlüyse KKTC de güçlüdür” mesajı verdi.

Yeni yıla yeni müjdelerle başladıklarını ifade eden Üstel, gençlere öncelik verdiklerini, projeleriyle anlattı. Kamu çalışanlarının maaşlarına hayat pahalılığını yansıttıklarını, asgari ücreti uzlaşı içinde belirlediklerini kaydeden Üstel, özel sektöre sosyal prim desteğini miktarını artıracaklarını açıkladı. Üstel, 2024 yılının 2023 yılından çok daha güzel geçeceğinin altını çizdi.

Gecede UBP’nin yeni genel merkez binasının temelinin atılacağı müjdesini veren Üstel, “Partimize yakışır, modern, fonksiyonel bir genel merkez inşa edeceğiz. Hepinizi, nisan ayında temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.

Yeni genel merkezde ülkeyi geleceğe taşıyacak siyasetlerin şekil alacağı, Genel Sekreterlik, PM, MYK, milletvekilleri, kadın kolları ve gençlik kollarının etkin çalışmalar yapabileceği alanların oluşturulacağını ifade etti.

Üstel, “UBP geleceğe daha güçlü ilerliyor. Tekrar söylüyorum, 2024 yılı 2023 yılından çok daha güzel geçecek” dedi.

