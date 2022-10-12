banner875
banner815
3 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
12 0
 
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
9 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
10 0
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
17 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
21 0
49 0
banner878

UBP’de beş aday kesinleşti

banner476

UBP’de Güzelyurt için Mahmut Özçınar, Serdarlı için Halil Kasım, İskele için Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu için İlker Edip aday ve Lefke için Adil Özgey’in aday gösterilmesi bekleniyor

banner825
UBP’de beş aday kesinleşti

 
Ulusal Birlik Partisi'nde Aralık ayında yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri için çalışmalara hız verildi.
UBP'li kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 18 belediyeye göre belediye başkan adayları belirlenecek.
Güzelyurt Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Mahmut Özçınar, Serdarlı Belediye Başkanlığı için Halil Kasım, İskele Belediye Başkanlığı için Hasan Sadıkoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkan adaylığı için ise mevcut belediye başkanı İlker Edip aday olarak gösterilecek.
Lefke Belediye Başkan adaylığı için Adil Özgey de ismi netleşen adaylar arasında.
Parti içerisinde diğer adayların belirlenmesi için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
 

Mahmut Özçınar
 

Hasan Sadıkoğlu
 

Halil Kasım
 

İlker Edip
 


Adil Özgey
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.