UBP’de beş aday kesinleşti

UBP’de Güzelyurt için Mahmut Özçınar, Serdarlı için Halil Kasım, İskele için Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu için İlker Edip aday ve Lefke için Adil Özgey’in aday gösterilmesi bekleniyor

Ulusal Birlik Partisi'nde Aralık ayında yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri için çalışmalara hız verildi.UBP'li kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 18 belediyeye göre belediye başkan adayları belirlenecek.Güzelyurt Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Mahmut Özçınar, Serdarlı Belediye Başkanlığı için Halil Kasım, İskele Belediye Başkanlığı için Hasan Sadıkoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkan adaylığı için ise mevcut belediye başkanı İlker Edip aday olarak gösterilecek.Lefke Belediye Başkan adaylığı için Adil Özgey de ismi netleşen adaylar arasında.Parti içerisinde diğer adayların belirlenmesi için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Mahmut ÖzçınarHasan SadıkoğluHalil Kasımİlker EdipAdil Özgey