UBP, Mağusa’da arapsaçı

UBP Mağusa ilçesinde İsmail Arter adaylığını açıklarken, partinin önde gelenlerinden Cem Dana’nın ise bağımsız aday olacağı konuşuluyor. UBP eski milletvekili Erdal Özcenk de adaylık için çalışma yapıyor

Mağusa ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nde ciddi bir aday sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut başkan adayı İsmail Arter adaylığını açıklarken Mağusa’da partinin önde gelenlerinden Cem Dana’nın ise partiden aday yapılmaması gerekçesiyle bağımsız aday olacağı konuşuluyor.Öte yandan UBP eski milletvekili Erdal Özcenk’in de adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Ulusal Birlik Partisi'nin kararını bekleyen Özcenk, adaylığının kesinleşmesinin ardından çalışmalarını daha da hızlandıracak.Mevcut belediye başkanı İsmail Arter’in Ulusal Birlik Partisi yerine UBP-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortak adayı olarak bağımsız şekilde seçime girmek istediği kaydedildi. Bu haber sonrasında hem UBP’liler hem de UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran büyük bir şok yaşıyor. Oran’ın Arter’i kararından vazgeçirmek için lobi çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Ulusal Birlik Partisi’nden Mağusa Belediye Başkan adayı olmak için başvurusunu yapan ancak aday olamayacağının görülmesinin ardından bağımsız adaylık için kolları sıvadı. Cem Dana’nın bağımsız adaylığını açıkladığı belirtildi. Dana’nın Ulusal Birlik Partisi kanadından bir takım oyu alabileceği konuşuluyor.İsmail ArterCem DanaErdal Özcenk