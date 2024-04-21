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UBP Siyaset Akademisi 5. hafta derslerini Yaycı, Eraslan ve Karakartal verdi

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UBP Siyaset Akademisi 5. hafta derslerini Yaycı, Eraslan ve Karakartal verdi
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Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin I. dönem 5. hafta programı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Prof. Dr. Levent Eraslan ve Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın verdiği derslerle tamamlandı.
 
Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin I. dönem 5. hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları’nın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.
 
5. haftada Mavi Vatan, Dijital Politik Propaganda, Görsel Belgelerle Türk ve Rum İmajı konuları işlendi…
UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin 5. Hafta programı, Mavi Vatan doktrininin ana hatlarını oluşturduğundan ötürü mimarı olarak kabul edilen, Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge ve Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye kitaplarının yazarı, uluslararası ilişkiler ve deniz stratejisi üzerinde bir çok çalışması bulunan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi”, son üç yılda uluslararası katılımlı 100 bin kişiye ücretsiz eğitim veren bir organizasyon olan SODİMER Başkanlığını yürüten, Türkiye’nin ilk Metaverse Okulu’nun kurucusu, metaverse alanında önde gelen girişimciler ile “Türkiye Metaverse Platformunu” ve Start-UP okulunu kuran, TEDX konuşmacısı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın “Dijital Politik Propaganda”, uzun yıllardan bu yana Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapan, bir çok üniversitede Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi olarak görev yapan, Başlangıcından Günümüze Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi yazım projesi editörlerinden Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın “Görsel Belgelerle Türk ve Rum İmajı” konularında verdiği derslerle tamamlandı.
 
UBP Siyaset Akademisi Kapanış dersini Cumhurbaşkanı tatar verecek…
UBP Siyaset Akademisi 6. hafta programı (27 Nisan, 2024, Cumartesi) Özer Kanlı’nın “Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi” ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği “İki Devletli Çözüm Vizyonu” dersleri ile devam edecek. 6 hafta olarak planlanan Siyaset Akademisi’nin I. dönemi aynı gün yapılacak sertifika töreni ile tamamlanacak.

Kayıt: https://shorturl.at/OQS48
Program: https://shorturl.at/bNRX1




 
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