Aksa Ligleri 28.Hafta maç maç sonuçları

SÜPER LİG
Yeşilova-Yenicami: 3 – 1
Türk Ocağı-Yeniboğaziçi: 1 – 4
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 0 – 4
Göçmenköy-Mağusa T.Gücü: 1- 1
Lefke-Cihangir: 2 – 0
Mesarya-Pera L.G.Birliği: 2 – 0
T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü: 0 – 3
22 NİSAN 2024, PAZARTESİ
19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)
1.LİG
Gönyeli-D.C.Çanakkale: 1 – 2
Esentepe-Mormenekşe: 0 – 1
Lapta-Binatlı: 3 – 0
Ozanköy-M.Değirmenlik: 1 – 2
Yalova-Girne H.Evi : 1 – 1
Baf Ü.Yurdu-M.H.Yılmazköy: 1 – 1
Ü.Maraş-Hamitköy: 3 – 3
Geçitkale-Düzkaya: 2 – 0
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