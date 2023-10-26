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UBP Milletvekili Öztürkler: "İklim değişikliği konusunda politikalar geliştirilmeli"

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UBP Milletvekili Öztürkler: "İklim değişikliği konusunda politikalar geliştirilmeli"
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Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, iklim değişikliğinin ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerine karşı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
 
Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olacağı olumsuz etkilerin önüne geçilebilmesi veya en aza indirgenebilmesi için gerekli çevresel ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
 
Bilimsel çalışmaların iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Havzasının geldiğini gösterdiğini ifade eden Öztürkler, sadece siyasilerin değil sivil toplum kuruluşları ile birlikte mücadele verilmesi gereken, yarın değil bugün halledilmesi gereken görev olduğunu kaydetti.
 
Tarımsal faaliyetler, su yönetimi, sel/yangın tedbirleri, bio-çeşitliliğin korunması, enerji krizlerinden en az etki ile çıkılması ile ilgili politikaların öncelikli olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, iklim değişikliğinin etkileri konusunda da halkı bilinçlendirmeye önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
 
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