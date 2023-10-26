Erenköy-Karpaz Belediyesi köpek sahiplerine uyarıda bulundu

Erenköy-Karpaz Belediyesi, köpeklerin kayıtlı ve çipli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Hamit Bakırcı yayımladığı bildiride, av sezonunda kaybolan veya terk edilen köpeklerin, aç-susuz kaldığını, bunun vatandaşlara olumsuzluklar getirdiğini, bu nedenle köpeklerin kayıtlı ve çipli olması gerektiğini aksi durumlarda cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.



Bakırcı, avcıların av köpekleri ile ilgili belgelerini yanlarında bulundurması gerektiğini belirtti.

