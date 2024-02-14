UBP Milletvekili Küçük: “Yüksek öğretimin marka değerini artırmalıyız”

Dr. Hasan Küçük, katıldığı programda yaptığı açıklamada, YÖDAK’ın kurumsal yapısının güçlendirilmesinin yanında yurt dışından öğrenci getiren kurumlara da sertifika verilmesini istedi.
YÖDAK yapısının istenilen düzeyde olmadığını belirten Dr. Hasan Küçük, kurumun niteliksel olarak ilerlemesinin yanında denetimsel olarak da gelişmesi gerektiğini belirtti.
Dr. Küçük YÖDAK’ın siyasetin etkin yapısından kurtarılmasının şart olduğunu bunun içinde çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini, kendilerinin de bunu yapabilecek bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.
Dr. Küçük, “Emek koymadan bilimi, ilimi bu kadar hiçleştiren kişiler cezalandırılmalıdır, bunu bütün kurumlarımıza yaymak yanlış olur” dedi.
Basına da çağrıda bulunan Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, yapılan yayınlarda eğitimin zarar görmemesi yönünde hassasiyet oluşturulmasını istedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.