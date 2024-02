Aşırı yağışlar Bostancı’da etkili oldu

Orakçıoğlu: “Güneyden gelen Bostancı deresi taştı. Müdahalede bulunarak, kontrollü şekilde akışını sağlıyoruz”

Aşırı yağışlar bu kez Bostancı’da etkili oldu. Ekipler taşan dereye müdahalede bulunarak, kontrollü bir şekilde akışını sağladı.



Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü kaydederek, “İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” dedi.

Orakçıoğlu Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle güneyden gelen Bostancı deresinin taştığını ifade ederek, müdahalede bulunup, önündeki engelleri kaldırdıklarını ve derenin kontrollü bir şekilde akışını sağladıklarını belirtti.

Bölgede şu anda yağış olmadığını kaydeden Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü dile getirerek, “Yağışlar devam etmezse 3-4 saate durur” dedi.

Zarar-ziyan konusunda şu ana kadar kendisine bir şikayet gelmediğini söyleyen Orakçıoğlu, zarar tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını vurguladı.

“İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” diyen Savaş Orakçıoğlu, arazide olduğunu ve şu anda sıkıntı olmadığını kaydetti.