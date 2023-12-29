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UBP Milletvekili Küçük: “Siyaset tarlası yeniden sürülecek, arpa ekerek buğday biçilmez”

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UBP Milletvekili Küçük: “Siyaset tarlası yeniden sürülecek, arpa ekerek buğday biçilmez”
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Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 2024 yılında siyaset tarlasının yeniden sürüleceğini belirterek, “Arpa ekerek buğday biçemezsiniz.” dedi.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, siyasilerin ülkenin ve dünyanın gerçeklerini görerek bahanesiz ve mazeretsiz şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Küçük, katıldığı bir televizyon programında siyasilerin bugün var yarın yok olduğunu belirterek, “Yaptıklarımızla 40 sene anılmamız gerekir, var olabilmek ancak yaptıklarınız halk nazarında karşılık bulursa gerçekleşir.” dedi.

Küçük, “Son 3 yılda yaşananları analiz edip gelecek 3 yılı planlarsak başarılı oluruz yoksa siyasete ve siyasilere gerek kalmaz.” ifadelerini kullandı.

2024 yılının yeni siyaset anlayışının tartışılacağı bir sene olacağının altını çizen Küçük, “Ülkedeki siyasiler ile halkın gündemi çok farklıysa o zaman istikrarı konuşamayız.” dedi.

Küçük, kimsenin parmağının arkasına saklanmamasını istedi, bakanlıklar arasında yaşanan uyum eksikliğinin halk tarafından gözlemlendiğini söyledi.

Ülkenin hayrına olan her şeyde çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Küçük, yürütmede daha etkin olacakları dönemin de geldiğini kaydetti.

2024 yılında siyaset tarlasının yeniden sürüleceği bir yıl olacağını vurgulayan Küçük, halkın beklentisinin ne olduğunu bildiğini, siyasette artık rakamların konuşulacağı bir dönemin yaşanacağını belirtti.

Küçük, “Sonuç ve proje odaklı yaklaşımla fizibilite temelli çalışmamız gerekecek.” dedi.
 
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