Polisiyle olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
28.12.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Tatlısu’da sakin Turan ÖZDEMİR (E-68)
kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurarılamayarak
yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
28.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Polis tarafından
E.İ.(E-64)’nin tasarrufunda üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna
inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile
bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.(E-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
29.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi
üzerinde, Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan
O.B.Ş.(E-20)’nin kullanımındaki ve B.C.A.(E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve
üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan
öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,
soruşturma devam etmektedir.
MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
13 Kasım- 26 Aralık 2023 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde
çalışan H.Ö.(E-31)’nün, şirketin ofisinde çanta içerisinde muhafaza edilen 10 ABD Doları
nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine
gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, TAŞIMA,
KULLANMAK, AVA KAPALI BÖLGEDE AVLANMAK VE ATEŞLİ SİLAHI SALİMEN
MUHAFAZA ETMEMEK.
27.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Dilekkaya’nın batı kısmında bulunan sürekli
av koruma bölgesi olan mevkiide, Y.Ş.(E-35)’nin tasarrufunda bulundurduğu C.Ş.(E-42) adına
tescil edilmiş olan av tüfeği ile kanunsuz olarak avlanıp, bir adet ova tavşanını vurduğu tespit
edilmiştir. Y.Ş. ve ateşli silahını salimen muhafaza etmeyen C.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma
devam etmektedir.
KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK
28.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve
kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK DENETİMLERİ
28.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri
sonucu; toplam 2,169 araç sürücüsü kontrol edildi ve 278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç
kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve
sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si
emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si
sigortasız araç kullanmak, 5 işletme izinsiz araç kullanmak ve 100’i diğer trafik suçlarından
olmak üzere, toplam 505 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal
işlem başlatılırken 46 araç ise trafikten men edilmiştir.
TRAFİK KAZASI
28.12.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi
içerisindeki isimsiz sokak üzerinde, Jırı STRAKOS (E-34) 238 miligram alkollü içki tesiri
altında, yönetimindeki MTE 077 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada
sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun
sağında bulunan kaldırımın taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü
Jırı STRAKOS tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
29.12.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde,
Mekan KOCHKAROV (E-36) yönetimindeki UL 916 plakalı kamyon araç ile Gazimağusa
istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon ve
aracının hakimiyetini kaybederek, anayol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrilip durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mekan KOCHKAROV, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.