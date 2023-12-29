Polisiyle olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

28.12.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Tatlısu’da sakin Turan ÖZDEMİR (E-68)

kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa

Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurarılamayarak

yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

28.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Polis tarafından

E.İ.(E-64)’nin tasarrufunda üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna

inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile

bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.(E-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

29.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi

üzerinde, Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan

O.B.Ş.(E-20)’nin kullanımındaki ve B.C.A.(E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve

üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü

uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan

öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

13 Kasım- 26 Aralık 2023 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde

çalışan H.Ö.(E-31)’nün, şirketin ofisinde çanta içerisinde muhafaza edilen 10 ABD Doları

nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine

gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, TAŞIMA,

KULLANMAK, AVA KAPALI BÖLGEDE AVLANMAK VE ATEŞLİ SİLAHI SALİMEN

MUHAFAZA ETMEMEK.

27.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Dilekkaya’nın batı kısmında bulunan sürekli

av koruma bölgesi olan mevkiide, Y.Ş.(E-35)’nin tasarrufunda bulundurduğu C.Ş.(E-42) adına

tescil edilmiş olan av tüfeği ile kanunsuz olarak avlanıp, bir adet ova tavşanını vurduğu tespit

edilmiştir. Y.Ş. ve ateşli silahını salimen muhafaza etmeyen C.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma

devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

28.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

