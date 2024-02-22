banner913
banner932
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
27 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
17 0
 
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
15 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
29 0
Sterlin 40’a dayanıyor
Sterlin 40’a dayanıyor
135 0
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
28 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
57 0
banner1012

UBP Milletvekili Karanfil: “Daha iyi hizmet için mevcut eksiklikleri birlikte gidereceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği ile bölge sivil toplum örgütlerinin istişare toplantısına katılarak, hastaneyle ilgili çalışmaları değerlendirdi.

banner974
UBP Milletvekili Karanfil: “Daha iyi hizmet için mevcut eksiklikleri birlikte gidereceğiz”
banner971


UBP Milletvekili Karanfil yaptığı yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneğinin büyük çabası ve duyarlı vatandaşlarla birlikte birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirtti.
Fırtına Karanfil, bu çalışmaların sonucu olarak laboratuvarın 24 saat şeklinde çalışmasının düzenlenmesi, Enver Bozkurt Toplantı Salonunun hayat bulması, diş polikliniğinin modernize edilmesi, hastanede kardiyoloji bölümünün aktif hale geçerek, holter ritim tansiyon ölçme aletlerinin hastaneye kazandırılması ve bölge halkına hizmet için Cengiz Topel Hastanesine tomografi cihazının getirilmesi gibi önemli aşamaları tamamladıklarını ifade etti.
Bölge halkının sağlık alanında ihtiyacını gidermek için daha birçok çalışmada başarı sağladıklarını kaydeden Karanfil, “Daha iyi hizmet noktasında hep birlikte çalışarak, mevcut eksiklikleri birlikte gidereceğiz” dedi.
Karanfil, açıklamasında son olarak katkı koyan herkese teşekkür etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.