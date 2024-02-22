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Gümrüksüz et tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

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Gümrüksüz et tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
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Beyarmudu Kara Giriş Kapısı'ndan gümrüğe bildirilmeden geçirilmeye çalışılan 80 kg sığır etine el konularak bir kişi tutuklanırken, olayla bağlantısı oldığı tespit edilen bir başka kişinin evinde ve işyerinde yapılan aramada 60 kg gümrüksüz sığır eti bulundu.
Konuyla ilgili polisten şu açıklama yapıldı.
"22.02.2024 tarihinde saat 11:20 sıralarında, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu M.Ö. (E-55)'in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 80 kg donmuş sığır eti ele geçirildi.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.E.(E-58)'nin Akdoğan'da bulunan iş yeri ve ikametgahında yapılan aramada ise 60,50 kg (60 kg 50 gr) ağırlığında sığır eti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."
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