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Güngördü kararını açıklıyor

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Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı merak edilen Girne Belediye Başkanı Nidai Göngördü, kararını bugün kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor

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Güngördü kararını açıklıyor

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, gözler hem Anayasa Mahkemesi'nin belediye sayısına ilişkin vereceği karara hem de kimlerin aday olacağına çevrildi.
Adaylığı en fazla merak edilen isimlerin başında ise Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü geliyor.
Güngördü, beklenen kararını bugün kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Adaylık konusundaki fikrini sorduğumuz Nidai Güngördü, "Kararımı çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağım." dedi.
2014 ve 2018'de bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanan Güngördü'nün yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
Girne'de daha önceden adaylığını açıklayan iki isim bulunuyor. Murat Şenkul, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı olarak seçimlere katılırken, Toplumcu Demokrasi Partili eski bakan ve milletvekili Zeki Çeler ise bağımsız aday olarak yarışta yer alıyor.
 
 
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