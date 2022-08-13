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UBP'li vekillerden 'çorbalı' kutlama

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UBP'li milletvekilleri dün sabah saat 05.00’te komite odasında sıcak çorba içerek yasayı Meclis'e havale etmeyi kutladı

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UBP'li vekillerden 'çorbalı' kutlama
 
İdari ve Sosyal İlişkiler Komitesi 20 saat boyunca Belediyeler Reformu Yasası'nı görüştü.
Uzun ve sancılı bir komite toplantısının ardından UBP'li milletvekilleri sabah saat 5'te komite odasında sıcak çorba içerek yasayı Meclis'e havale etmeyi kutladı.
Girne Milletvekili Hasan Küçük'ün sosyal medya hesabından "Saat 04.38.... Fazla söze gerek yok" notuyla paylaştığı çorbalı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
 
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