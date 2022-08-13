UBP'li vekillerden 'çorbalı' kutlama

UBP'li milletvekilleri dün sabah saat 05.00’te komite odasında sıcak çorba içerek yasayı Meclis'e havale etmeyi kutladı



İdari ve Sosyal İlişkiler Komitesi 20 saat boyunca Belediyeler Reformu Yasası'nı görüştü.

Uzun ve sancılı bir komite toplantısının ardından UBP'li milletvekilleri sabah saat 5'te komite odasında sıcak çorba içerek yasayı Meclis'e havale etmeyi kutladı.

Girne Milletvekili Hasan Küçük'ün sosyal medya hesabından "Saat 04.38.... Fazla söze gerek yok" notuyla paylaştığı çorbalı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

