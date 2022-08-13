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“Yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak hiç bir adım atılmayacak”

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Ekonomi Bakanı Amcaoğlu, kimsenin yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak adım atmayacağını vurguladı

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“Yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak hiç bir adım atılmayacak”
 
 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, oyçokluğu ile Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilen Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Özel Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi.
Amcaoğlu, 28 belediyede yaşanan sorunları iyi bildiğini belirterek, “28 belediyenin 19 tanesinin maaş ödeyemez noktada olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki aylarda bunu daha büyük oranda hissedeceklerini dile getiriyorlar” dedi.
Amcaoğlu, sadece mali anlamda değil, hizmetin dünya standartlarında verilmesini sağlamak adına, sayıyı 18’e çekip, 27 Kasım’dan önce 51/ 95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nı da hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.
Olgun Amcaoğlu, Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Özel Yasa Tasarısı’nda Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan haklarının kaybının söz konusu olmadığına da dikkati çekti.
Amcaoğlu, “Birleştirilecek olan belediyelerin yetkili sendikalarla yapmış oldukları Toplu İş Sözleşmeleri’nde herhangi bir sıkıntı yaratacak işlem yapılmayacağı, sendika temsilcilerinin huzurunda o konuyla ilgili madde virgülüne noktasına dokunulmadan ilgili komiteden geçti” ifadelerini kullandı.
Muhalefet temsilcilerinin şikayetlerini ve çalışanlarla ilgili ortaya çıkacak sıkıntıları dile getirdiğini ifade eden Amcaoğlu, kimsenin yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak adım atmayacağını belirtti.
 
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