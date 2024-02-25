UBP ilçe başkanları toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İlçe Başkanları, Lefkoşa İlçe Başkanlığında “Siyaset Akademisi ve son siyasi gelişmeler” gündemiyle toplandı.



Lefkoşa İlçe Başkanlığında yer alan ve mart ayında başlaması planlanan “Siyaset Akademisi programı” başta olmak üzere, örgütlerin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı toplantı, Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in katılımıyla yapıldı.



-Akademiye “Mavi Vatan” kavramının yaratıcısı Yaycı yanı sıra pek çok uzman katılacak…

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Siyaset Akademisinin, uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun “Dünden Bu Güne UBP” konulu açılış dersi ile başlaması planlanıyor.

Etkinlikte, “Mavi Vatan” kavramını literatüre kazandıran Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Türklerin Psikolojisi, Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler” kitabının yazarı Prof. Dr. Erol Göka, “Yapay Zeka ve Politika İlişkisi” konusunda Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yanı sıra UBP kurucuları, diplomatlar, KKTC üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ve uzman konuşmacıların yer alacağı duyuruldu.

-Kıbrıs’ın AB üyelik süreci ve iki devletli çözüm modelinin temelleri

Açıklamada akademi kapsamında ayrıca şu konularda dersler verileceği belirtildi:

“UBP’nin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki önemi, Kıbrıs sorununun tarihçesi, müzakere süreci, Annan Planı süreci ve referandum, Kıbrıs’ın AB üyelik süreci, iki devletli çözüm modelinin temelleri, uluslararası hukuk bağlamında Kıbrıs meselesi, medya okuryazarlığı, ekonomide temel kavramlar ve modeller, UBP iktidarlarında gerçekleştirilen KKTC’deki büyük projeler ve ekonomiye katkısı, siyasette stratejik iletişim ve kamu yönetimi, yerel yönetimler perspektifinden UBP belediyeciliği ve KKTC’ye kazandırılan projeler, toplumsal yapı ve aile kurumu, Kıbrıs, Türkiye ve dünyadaki su sorunu ve çözüm önerileri, sürdürülebilir turizm çeşitleri ve KKTC’deki istihdam fırsatları.”





