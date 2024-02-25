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Aksa Futbol Ligleri 20. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 20. Hafta sonuçları
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Süper Lig
Lefke-Mesarya: 1- 1
C.B.Gençlik Gücü-Yenicami: 0 – 0
Cihangir-Mağusa T.Gücü: 0 – 1
Yeniboğaziçi-Pera L.G.Birliği: 1 – 4
T.Ocağı-K.Kaymaklı: 0 – 1
M.Karşıyaka-A.Yeşilova: 2 – 3
T.H.Dumlupınar-Göçmenköy: 4 – 3
Çetinkaya-Doğan T.Birliği : 3 – 0
 
1.Lig
Ü.Maraş-Gönyeli: 0 – 3
Baf Ü.Yurdu-Lapta:  0 – 2
Ozanköy-Binatlı: 1 – 4
Hamitköy-Mormenekşe: 1 – 0 
Geçitkale-Esentepe: 3 – 4
Düzkaya-Girne H.Evi: 0 – 0
M.Değirmenlik-Yalova: 2 – 0
M.H.Yılmazköy-D.C.Çanakkale: 2 – 1
 
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