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UBP, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü kalp krizi geçirdi

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UBP, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü kalp krizi geçirdi
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Ulusal Birlik partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’yü hastanede ziyaret etti.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, hastanede Nahit Öncü için gerekli tedavi uygulanmaya başlandı.
Ünal Üstel ve ziyaret sırasında kendisine eşlik eden UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Nahit Öncü ile geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
Nahit Öncü ile kısa süre görüşen Başbakan Üstel, ardından doktorlardan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
Alınan ilk bilgiler doğrultusunda, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.
Üstel ve Hasipoğlu’nun yanısıra , Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de, Nahit Öncü’nün sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından  takip ettiği kaydedildi.
 
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