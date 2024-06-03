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Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim

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Turunçgil Yeşilleme Hastalığı ve HLB Vektörü Asya Turunçgil Pisillidi hakkında yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında seminer düzenlenecek.

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Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
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Turunçgil Yeşilleme Hastalığı ve  HLB Vektörü Asya Turunçgil Pisillidi hakkında yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında seminer düzenlenecek.
 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seminerde konu uzmanı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Miraç Yayla, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Raziye Çetinkaya Yıldız, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden  Ziraat Yüksek Mühendisi Sema Şişman ve Tarım Dairesi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Menekşe Çoker Aydoğdu konu hakkında bilgi verecek.
 
Halka açık olan seminer  saat 13:30’da başlayacak.
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