CTP "Mağusalı Sohbetlerin" konuğu gazeteci Erdal Güven oldu

Gazeteci Erdal Güven, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nin " Mağusalı Sohbetler" etkinliğine katılarak, “Türkiye'nin Kıbrıs sorunu konusunda 2-3 ay öncesine göre ufak tefek hareketlere başladığını, bir egzersizin" ortada olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiyeli gazeteci Erdal Güven, “ ‘Çözüm süreci tekrar başlar mı?’ diye sorulursa, buna 2-3 ay öncesine göre daha az karamsarım diyebilirim” şeklinde konuştu.

Ankara'da Erdoğan- Miçotakis görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasında Erdoğan'ın yıllar sonra Kıbrıs için çözüm kelimesini yeniden kullandığını söyleyen Güven, Erdoğan'ın bu açıklamasında ilk kez" iki devletten" bahsetmediğini belirtti.

“Türkiye'de yerel seçimlerden, dış politikaya ve Türkiye nereye gidiyor?” konularının işlendiği etkinlikte, gazeteci Erdal Güven, görüşlerini aktardı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlik, CTP Mağusa İlçe Binası'nda gerçekleştirilirken, CTP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Kadın Örgütü Gazimağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ile bazı CTP ilçe yöneticileriyle, belediye meclis üyeleri katıldı. CTP Gazimağusa İlçesi Başkanı Oktay Kayalp, yaptığı açılış konuşmasında etkinliklerine katılan gazeteci Erdal Güven'e teşekkür etti ve etkinlikle ilgili bilgiler paylaştı.

Gazeteci Erdal Güven konuşmasında, Türkiye'de yerel seçim sonuçlarını da değerlendirdi.

Türkiye'de yerel seçimlerden sonra siyasette bir yumuşama gözlemlense de, saha da bir yumuşama olmadığını söyleyen Güven, Kıbrıs meselesindeki gelişmelerle ilgili görüşlerini de aktardı.

Ankara'daki Erdoğan- Miçotakis görüşmesinin ardından, Erdoğan'ın açıklamasında ilk kez iki devletten bahsetmediğini ve yıllar sonra ilk kez çözüm kelimesinin ağzından çıktığını söyleyen Güven, birtakım hareketlenmeler bulunduğunu, ancak hareketlenmelerin nereye gideceğini bilemediğini belirtti.

