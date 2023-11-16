Türkiye’nin dört bir yanında KKTC kutlaması

Türkiye’nin birçok bölgesinde KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü için törenler yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.İl Jandarma Komutanlığının komando birliği de zeybek oynadı.KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Tören, konuşmaların ardından okunan şiirler ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.TRABZONKKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.KKTC Trabzon Konsolosluğunca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Kıbrıs gazilerinin de katıldığı tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile tamamlandı.ANTALYAKKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.