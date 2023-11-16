Coşku Ve Gurur

KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan törende büyük coşku vardı. Türk Yıldızları da alçak uçuş yaparak tören alanındakileri selamladıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM temsilcisi Bekir Bozdağ, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov’un yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı.Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar, atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.Halk dansları gösterisi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmigeçit başladı ve bu sırada Türk Yıldızları da semalardan uçarak tören alanındakileri selamladı.