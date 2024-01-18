banner913
banner932
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
22 0
En çok yağış Pile bölgesine
En çok yağış Pile bölgesine
30 0
 
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
11 0
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
25 0
Üst Komite’den maske kararı
Üst Komite’den maske kararı
22 0
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
77 0
“Özür dileriz, bizi affedin”
“Özür dileriz, bizi affedin”
25 0
banner996
banner985

Türkiye Ticaret Bakanı Bolat yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

banner989

banner974
Türkiye Ticaret Bakanı Bolat yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
banner971
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşecek olan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-KKTC 12’inci Ortak Komite Toplantısı’na da katılacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel, Ömer Bolat’ı kabul edecek.  Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarının ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.