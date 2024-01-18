Dörtyol yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Dörtyol sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dörtyol köyü sakinlerinden sevilen sima Mehmet Ali Demirtürk bugün vefat etti.

Demirtürk’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.



